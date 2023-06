(Di sabato 24 giugno 2023) Lasul futuro in panchina di Gennaro, ex calciatore ed allenatore di Milan e Napoli. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Gennarosarebbe ad un. Diversi club della Saudi League hanno infatti messo gli occhi sull’ex Milan, reduce dall’esperienza al Valencia. Jorge Mendes, agente che cura gli interessi dell’allenatore italiano, sta quindi lavorando per trovare un accordo economico che soddisfi entrambe le parti. L’ultima parole spetterà poi a

ritrova Bakayoko. Il club azzurro ha raggiunto l'accordo con il Chelsea per il trasferimento in prestito del centrocampista classe '94, che domani sosterrà le visite mediche. L'ex rossonero ...... alcuni giorni fa, l'ex capitano del Foggia che venne battuto dal Pisa dinel 2015 - 16 in ... Il calciatore infatti è undall'Udinese, nonostante un tentativo dell'ultimo minuto del Genoa ...Lo stadio dei sogni L'ultimo gol, il regalo al mio San Siro Dettare il passaggio è come undi ... Pirlo, Nesta,, Seedorf. Elementi di spessore che avevano lasciato un vuoto profondo. Non ...

Gattuso ad un passo dall'Arabia Saudita: la situazione Calcio News 24

Dopo l'esperienza sulla panchina del Velencia, l'ex centrocampista del Milan è intenzionato a ripartire dall'Arabia. Diversi club della Saudi League sono interessati all'allenatore italiano, che nelle ...Mentre il nome di Marco Baroni che dopo la fin del rapporto con il Lecce sembrava più concreto anche per via di un passato da vice allenatore e giocatore a Verona, per temperamento e carattere è spunt ...