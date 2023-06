Garbagnate | banda preparava una clamorosa rapina | sventata dalla Polizia

Ovvero unadi specialisti delle rapine in banca. Stessa tecnica fotocopia per due colpi e ...che sembrerebbe essere stato un nuovo sopralluogo per un prossimo colpo in una banca di...... hanno permesso subito di ricostruire l'esatta e più ampia composizione della, composta non ... gli indagati, infatti, sono stati visti all'opera nei pressi di un istituto di credito a...... un istituto di credito diMilanese. Le manette, infatti, sono scattate venerdì 16 ... Tre membri della presunta(palo e 'gruppo di fuoco', gli autori materiali della rapina) sono stati ...

Garbagnate, banda preparava una clamorosa rapina, sventata dalla ... Il Notiziario

Garbagnate, banda preparava una clamorosa rapina, ma la Polizia interviene prima e arresta tutti. Una banda di rapinatori professionisti, ...Nel 2020 avevano assaltato un istituto di via Battisti e un altro di piazzale Susa. Venerdì scorso ne stavano programmando un terzo a Garbagnate Monastero senza sapere di essere pedinati dalla Squadra ...