Gaia Girace | «Recitare è una valvola di sfogo»

(Di sabato 24 giugno 2023) No, da piccola non imponeva ai genitori i suoi spettacolini improvvisati. E no, non sognava di diventare attrice. «Avevo vergogna di tutto. Se dovevo chiedere un bicchiere d’acqua, mi mettevo a piangere… Nel futuro mi immaginavo in un supermercato: avevo una cassa di plastica e il gioco preferito era battere i tasti e “rilasciare” gli scontrini che mi regalava la signora del negozio sotto casa».si racconta in video-chiamata da Londra, dove sta perfezionando con gran cura l’inglese («Lezioni singole la mattina, corsi vari il pomeriggio – cucina, cucito – per conversare e ampliare il vocabolario»). ...