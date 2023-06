Furti in casa | ecco i primi posti dove guardano i ladri | Se li sai salvi gli oggetti preziosi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 24 giugno 2023) Conoscere i luoghi delle abitazioni che iperin cerca dipotrebbe aiutarvi, in caso di furto, a salvare soldi e gioielli Non c’è niente di peggio che rientrare adopo una meritata vacanza rilassante e scoprire che il proprio appartamento è stato svaligiato dai. Rendendosi conto che i malviventi non solo sono riusciti ad entrare nell’abitazione ma hanno trovato senza troppa difficoltà il denaro che pensavate di aver ben nascosto, i gioielli ed altri benicome ad esempio gli orologi. Come nascondere soldi equando si va in vacanza (Grantennistoscana.it)Insomma i luoghi dell’immobile che avevate scelto con cura come nascondiglio deglidi valore, pensando che sarebbe stato ...