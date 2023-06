Frattesi | il Sassuolo pensa già al sostituto | ex obiettivo Inter – Sky

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilsi prepara a cedere Davide, con l’sempre in pole position ma in corsa con Milan e Juventus. Intanto, secondo Sky Sport, i neroverdi hanno già individuato il. Che è proprio un exdei nerazzurri.già al post Davideil, che punta al. Si tratta di Yusuf Musah, centrocampista statunitense del Valencia che già lo scorso anno era entrato proprio nel mirino dell’. Intanto si attende di conoscere proprio quello che sarà il futuro del centrocampista romano, conteso tra i nerazzurri, il Milan e la Juventus.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

PERCENTUALE ROMA SU- 'La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di ..., nuovo incontro in programma per Davide: si profila uno scenario all'orizzonte per il giocatore Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Davidesa che sarà molto ...... bonus compresi, incassati dalla vendita di Sandro per tentare sia ilche il giocatore. ... che infatti hanno alzato il prezzo di. Ora la richiesta economica è di 40 milioni di euro, ...

Sassuolo, Carnevali: “Roma in corsa per Frattesi” - Forzaroma.info - Ultime notizie As Roma calcio – Interviste, foto e ... ForzaRoma.info

Rick Karsdorp è stato messo sul mercato: è il terzino designato per fare cassa La Roma ha ufficialmente rinunciato alla corsa per Davide Frattesi e ora sta monitorando gli sviluppi dell’asta tra Inter ...La società bianconera potrebbe valutare il prestito dell'argentino alla società toscana per arrivare al terzino dell'Empoli ...