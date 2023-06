L'anno successivo è alla Cavese, in Lega Pro, da vice allenatore di. Nel 2020/21 è al Lavello, in Serie D, da vice di Karel Zeman, l'anno successivo invece segue mister Giacomo ...L'anno successivo è alla Cavese, in Lega Pro, da vice allenatore di. Nel 2020/21 è al Lavello, in Serie D, da vice di Karel Zeman, l'anno successivo invece segue mister Giacomo ...La commissione era composta dal presidente del Rotary POC Paolo Arienti , daFabozzi , ... La serata si era aperta con le parole del prefetto del club Giorgioe con il saluto di ...

Francesco Moriero: molto più dello sciuscià di Ronaldo ilGiornale.it

• Calcio: Il Trapani, dopo gli ingaggi del nuovo Direttore Generale Claudio Anellucci e la riconferma di Mister ...Riccardo Abbenate nuovo "mister" del Mazara calcio in Eccellenza. Classe ‘74, ex centrocampista, la sua carriera da calciatore comincia nelle giovanili dell’Avellino dove arriva fino alla Primavera. P ...