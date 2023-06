(Di sabato 24 giugno 2023) Federicoè uno dei protagonisti della stagione appena conclusacon la finale di UEFA Champions League. La squadra ha voluto celebrare l’esterno sinistro, autore di prestazioni importanti. STAGIONE STRAORDINARIA – L’Inter celebra il suo Federicodopo la stagione appena disputata. “Una stagione straordinaria condita da gol e. Tutti in piedi!“, queste le parole riservate sulla pagina Twitter della società al numero 32. Una stagione straordinaria Condita da gol eTutti in piedi per @F#ForzaInter pic.twitter.com/uW6FP5KiN8 — Inter (@Inter) June 24, 2023 Qui sopra il post dedicato dal club al giocatore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

... in campo tra gli altri, Radu e Cutrone) per l'assegnazione dello Scudetto . Da una parte ... SFOGLIA LA GALLERY PER VEDERE LEDELLA PARTITA Il papà due Champions League, il figlio due ...... scrive commentando unadi Barella che tira le orecchie a 'Brozo'. E ancora: " Ingaggio ... Remo è preoccupato: "Leggo che vendiamo Barella, Onana, Brozovic, Gosens, non riscattiamo ......offensiva Empoli 27/10/2021 - campionato di calcio serie A / Empoli - Inter /Image Sport nella: esultanza gol Federico Di Marco Dopo una grande stagione con l'Inter, Federicoha ...

FOTO - Dimarco celebrato dall'Inter: «Gol e assist decisivi» Inter-News.it

Di Marco Ribechi (Foto Fabio Falcioni) Flavio Insinna fa capolino dal palco di Musicultura per salutare gli spettatori maceratesi. È stata una visita molto gradita seppur breve quella di Flavio Insinn ...Marco Mengoni ha cominciato il suo concerto allo stadio Euganeo di Padova, dando il la al tour negli stadi sold out, passeggiando tra il pubblico cantando “Cambia un uomo”.