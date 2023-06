Fondi | vaccino anti Covid-19 fra benefici ed effetti avversi L’esperienza Pontina | focus sul paziente oncologico

(Di sabato 24 giugno 2023) Questo il titolo dell’importante convegno tenutosi il 23 giugno scorso al Castello Caetani dicon la direzione scientifica suddivisa in area medica e area giuridica affidate rispettivamente al Dott. Luigi Rossi e all’Avv. Renato Mattarelli che ha anche coordinato l’evento organizzato dal Comitato Andos di, il Comune di, la ASL di Latina, la Breast Unit della ASL in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Latina, la Regione Lazio e il Parco Nazionale Monti Ausoni e Lago di. Un’ottima occasione per ripercorrere ciò che è accaduto dai primi mesi del 2020 fino ai nostri giorni con l’avvento della pandemia da Coronavirus che ha travolto e sconvolto anche il territorio pontino che man mano si è andato organizzando per fronteggiare l’emergenza sotto tutti gli aspetti, compreso quello ...

