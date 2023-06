Fondamentale Trionfo-Meloni | chi è quest' uomo | perché la sinistra impazzisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) Le ultime speranze dei democratici italiani di avere a Villa Taverna quello che non hanno al Nazareno, ossia qualcuno che possa dare un po' di filo da torcere a Giorgiae al suo governo, sono appena sfumate a Washington, nella commissione Affari esteri del Senato. Jack A. Markell, l'ambasciatore scelto da Joe Biden per l'Italia e San Marino, ha illustrato ciò intende fare durante la sua missione e ha risposto alle domande dei parlamentari. Ha dimostrato di conoscere già bene la situazione del nostro Paese ed ha avuto solo parole di apprezzamento per ciò che il governo italiano ha fatto sinora. Contro la Russia e la Cina, e per aumentare le spese militari, ci sarà altro lavoro da fare insieme. Nel Pd avevano sognato un copione molto diverso. Gli Stati Uniti non hanno un ambasciatore di ruolo a Roma dal gennaio del 2021 e per mesi la...