Fiorentina | Italiano ha fatto un nome preciso per il dopo Amrabat

(Di sabato 24 giugno 2023) In attesa che la situazionesi sblocchi in modo definitivo, il Corriere dello Sport si concentra su undirettamente da,...

Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato". Berardi tra Lazio e, oppure è la solita telenovela che finirà con l'ennesima conferma ...... che in più occasioni, sotto la guida di, ha saputo stupire e sorprendere. Tra il grande percorso del Marocco durante il Mondiale 2022 e le finali disputate con la, ingiustamente ...Insomma, un eventuale accordo basato sulla rinuncia volontaria alla Conference da parte della Juventus vedrebbe pagare la(che non potrebbe essere ripescata) e l'intero movimento...

Fiorentina, Italiano ha le idee chiare: vuole un pupillo di Corvino Viola News

Tuttavia, la dirigenza della Roma è pronta a prendere in considerazione offerte già da questa estate. Diversi club italiani, tra cui Fiorentina, Atalanta e Bologna, hanno già manifestato interesse per ...Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul sostituto di Sofyan Amrabat. Due i nomi in cima alla lista delle preferenze del tecnico Vincenzo Italiano: Maxime Lopez ...