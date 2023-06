Fiordelisi piange in diretta | “Non sto bene | Edo mi tratta male | sfruttata”

Leggi su biccy

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo i tweet di ieri sera adesso Antonellaè tornata a sfogarsi contro Edoardo Donnamaria. L’ex gieffina in unaInstagram è scoppiata are e in lacrime ha detto di sentirsie di non stareper colpa di certi comportamenti del fidanzato. Per adesso Edoardo non ha commentato le dichiarazioni della compagna. Antonellafa unaInstagram in lacrime: “È partito tutto da lui. Mi sono sentitaper quel bacio sul palco di RTL, poi mi hata di m****a” pic.twitter.com/iqIUoGIplo — disagiotv (@disagio tv) June 24, 2023 Antonella: “Mi sentosolo per un bacio sul palco di RTL”. “Non sto. Non ce la ...