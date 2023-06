Festival di Annecy | il bilancio dell’edizione 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 24 giugno 2023) Si è tenuta dall’11 al 17 giugno la quarantasettesima edizione deldi, il più longevo e importante appuntamento cinefilo interamente dedicato all’animazione. Un luogo dove le più grandi produzioni mainstream (salvo eccezioni, non mancano mai all’appello, ogni anno, colossi come Disney/Pixar, DreamWorks, Illumination e, negli ultimi tempi, Netflix) vanno a braccetto con opere più piccole, sperimentali, indipendenti, a volte presentate in versione non definitiva (così è stato per Slide di Bill Plympton, il quale ha messo le mani avanti chiarendo che alcune sequenze erano ancora in bianco e nero per questioni di tempistiche di post-produzione). Un luogo dove il medium animato è oggetto di celebrazione in tutte le sue forme, dal cortometraggio di diploma al blockbuster passando per i videoclip e le pubblicità, senza alcun pregiudizio da ...