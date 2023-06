Feste d’Estate” al Parco di Sant’Osvaldo

Leggi su udine20

(Di sabato 24 giugno 2023) Presentata ieri la rassegna che propone a Udine 37 eventi gratuiti fino al 22 settembre tra arte, teatro, musica, sport, conferenze, incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività. Partenza con il botto già domenica 25 giugno con un pacchetto di 10 eventi sotto l’egida di “ViERT Aprirsi al Verde”, una intera giornata dalle 8.30 alle 19 dedicata alla tutela ambientale, al rapporto tra cura e natura, alla valorizzazione del patrimonio verde del. UDINE – Presentata ieri la 26^ edizione delle “ di Udine in via Pozzuolo 330, tre mesi ricchissimi con 37 tappe ad ingresso gratuito tra arte, teatro, musica, sport, conferenze, incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività. Domenica 25 giugno il via alla rassegna con il primo appuntamento “ViERT Aprirsi al Verde”, che proporrà 10 ...