Festa di San Giovanni | perchè viene definita la Notte delle Streghe?

Leggi su funweek

(Di sabato 24 giugno 2023) Da millenni il 24 giugno si celebra ladi SanBattista è l’unico Santo, insieme alla Vergine Maria, di cui si celebra il giorno della nascita terrena (il 24 giugno appunto), oltre a quello del martirio (il 29 agosto). Tra le due date, però, quella più usata per la venerazione è la prima. LEGGI ANCHE:di Sana Roma, gli eventi in programma >> Nellatra il 23 e il 24 giugno proprio a Sanin Laterano si svolgeva una grande. Era unaprincipali festività popolari più sentite a Roma per festeggiare SanBattista, protettore dalla cattiva sorta. Perché è conosciuta anche come la “...