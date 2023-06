...a causa del ritracciamento dei prezzi di quest'. Guardando ...99 per cento,+43,92 per cento e Bper Banca +42,66 per ... "Ad esempio, notiamo come'inflazione americana sia scesa al di ...... pesa sull'sessione settimanale delle Borse gia' ...strette monetarie da parte delle banche centrali necessari a contenere'... bene anche(+0,9%). Male Saipem ( - 4,4%) vista la discesa ...Fuori da questi comparti svettano sul listino+0,89% e ... Nei giorni scorsi era circolata'ipotesi di una possibile fusione ...15%), dopo che quest'aveva annunciato il trasferimento ...

Ferrari, l’ultima novità è sconvolgente: scossone in Formula 1, tifosi increduli Sport News.eu