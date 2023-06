Feltri e 80 anni dalle stalle alle stelle Renato Farina | La sua impresa disperata

(Di sabato 24 giugno 2023) Vittoriocompie domani 80. Auguri, a nome dei tantissimi che ti vogliono bene, e a dispetto di chi per invidia ti vuol male – ma come si fa? -, ad multos annos! La biografia del fondatore di Libero è arcinota. Mi appresto a sciupargliela io. Il problema è che l'ha raccontata lui, scrivendola o dettandola in interviste. Ne è risultata ogni volta come una sonata al pianoforte, per tutte le età della sua vita, colorata di ogni umore, sfumatura, in semplicità totale, bambino, e in fondo rimanendo ancora bambino, ogni volta come una favola dei Fratelli Grimm. Perciò filare questa seta con altre mani ingarbuglia la matassa, spezza l'incantesimo, perché farla trasmigrare in un'altra prosa la fa parere una favola esagerata. Ho verificato, e quello che ha scritto e detto è stato tutto banalmente vero. Il fatto è che qualunque storia dai diciotto ...

