Fausto Brizzi | “Dopo anni difficili mi godo il momento e ho una marcia in più”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Ilaria Floris) – Un libro uscito da poco che si intitola eloquentemente ‘Siamo scritti a matita’, una commedia in uscita con Brignano, Pastorelli e Luca e Paolo, ‘Da grandi’, che dal 28 giugno è su Prime video, un figlio in arrivo e tanti progetti in cantiere. È unin piena rinascita quello che parla all’Adnkronos al Filming Sardegna Festival, dove il regista romano si raccontala presentazione del suo ultimo film apertura di questa sesta edizione del festival. Gliseguiti alle accuse di molestie sessuali ora definitivamente archiviate, sembrano essere riposti del tutto nel cassetto del passato: “Ora sento che ho unain più -spiega- Io lo so davvero che ‘siamo scritti a matita’, nel senso che ...