Fabrizio Romano afferma che il Leeds ha appena risolto il trasferimento del giocatore da 18 milioni di sterline

(Di sabato 24 giugno 2023) Breaking: Anche se i nuovi proprietari delUnited, 49ers Enterprises, devono ancora nominare un nuovo allenatore o direttore del calcio, ci sono ancora affari da fare dietro le quinte. Con la pre-stagione per la stagione 2023/24 che inizierà tra poche settimane, il tempo è essenziale per i proprietari della squadra di Elland Road. Non c’è dubbio che il club debba partire di corsa se vuole avere qualche possibilità di rimbalzare direttamente in Premier League, e affinché ciò avvenga, le vendite dei giocatori sono una considerazione in questo momento, non tra tre o quattro settimane. Altre Storie / Ultime notizie Certo, ci vuole un periodo di riflessione da parte della nuova proprietà, per capire esattamente di cosa avrà bisogno il nuovo allenatore una volta annunciato e come si potranno raggiungere certi aspetti. Andare “all in” prima ancora ...