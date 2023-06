Fabio Scozzoli si ritira. Oggi la rana italiana eccelle nel mondo anche grazie a lui

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 giugno 2023) Sul lato sinistro del petto dic’è un tatuaggio con i cinque cerchi olimpici e un orario, le 20.11, disegnato all’interno del cerchio nero. Alle 20.11, alle Olimpiadi di Londra 2012, iniziò la finale dei 100in cuipartiva come uno dei favoriti per salire sul podio dopo aver ottenuto il secondo miglior tempo in semifinale. Arrivò settimo, la macchia della sua carriera, come ammette candidamente. Pochi mesi dopo, nel dicembre 2012, a Istanbul,diventò il primo nuotatore italiano di sempre a vincere una medaglia d’oro ai Mondiali in vasca corta. La gara cominciò proprio alle 20.11. Alle 20.11 di domani, sabato 24 giugno,sarà un ex atleta. I 50del Trofeo Sette Colli di Roma – la seconda e ultima ...