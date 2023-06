Ex Roma | Carles Perez potrebbe restare al Celta Vigo | il punto

Commenta per primoPerez è vicino a diventare il primo acquisto del club di Vigo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giocatore potrebbe rimanere al Celta, dove era già in prestito, per sei o ...Perez, attaccante di proprietà della, vuole trasferirsi al Celta Vigo ed ha rifiutato tutte le destinazioniPerez, attaccante di proprietà della, vuole trasferirsi al Celta ...Poi toccherà aPerez, per cui si cerca l'accordo con il Celta Vigo, ma che anche in questo ... Llorente torna allain prestito: lo ha chiesto MourinhoParliamo di Diego Llorente, che ha ...

Cessione Carles Perez, in stand-by la trattativa con il Celta RomaNews

Il calciomercato della Roma è iniziato come meglio non si poteva. Un principio di sessione estiva movimentato difficilmente pronosticabile.Carles Perez, attaccante di proprietà della Roma, vuole trasferirsi al Celta Vigo ed ha rifiutato tutte le destinazioni Carles Perez, attaccante di proprietà della Roma, vuole trasferirsi al Celta Vig ...