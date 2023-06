Evgeny Prigozhin e la Wagner | ecco chi sta attaccando Putin e la Russia

(Di sabato 24 giugno 2023) C'era una volta lo «chef di». Oggiè un «traditore», come lo ha definito il leader del Cremlino. Ma chi è quest'uomo e cos'è ilGroup che stanno sfidando nel cuore Mosca ed il suo leader? Questa compagnia privata è stata fondata nel 2014 dal Tenente Colonnello dell’intelligence militare russa (GRU) Dmitry Utkin anche se il reale proprietario è l’oligarca YViktorovich, un uomo molto vicino al ristretto gruppo di potere di, conosciuto per la sua precedente attività come lo chef del Cremlino. Le attività di, nato nel 1961 a San Pietroburgo(all’epoca Leningrado), sono davvero molte ed è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro americano dopo essere stato incriminato dal Consigliere speciale ...

E' guerra aperta in Russia tra il gruppo di mercenari Wagner e il governo di Mosca. All'alba di oggi 25.000 miliziani guidati da Prigozhin hanno preso il controllo di installazioni militari nella città di Rostov sul Don, il principale hub logistico russo per l'offensiva in Ucraina. Lo stesso Prigozhin ha chiesto un ... "Putin ha tradito per ambizione, sarà punito" Putin ha accusato il fondatore del gruppo militare privato Wagner di tradimento e ha parlato di "ambizioni che hanno portato al tradimento ... Wagner: ecco chi sono i mercenari del gruppo Wagner Si tratta di una compagnia paramilitare privata russa nata nel 2014 e guidata da Prigozhin, 'il cuoco di Putin'. Gli uomini sono stati utilizzati

Chi è e cosa vuole davvero Yevgeny Prigozhin, l'ex "cuoco di Putin" che ora rischia una condanna a morte Open

In un messaggio vocale postato sul canale Telegram della sua società Concord e rilanciato da altri canali, Prigozhin dice che "nessuno intende su richiesta ..." "La guerra civile è ufficialmente iniziata". Così, su Telegram uno dei canali legati al Gruppo Wagner, diffondendo le immagini di un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai mercenari Wagner