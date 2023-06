Europei Under 21 | Ucraina a punteggio pieno | pareggia il Portogallo

ROMA - Seconda giornata della fase a gironi dell' Europeo21 . Nel gruppo A , la Georgia si porta al comando con il pareggio in rimonta ( 2 - 2 ) contro il Belgio : i ' Diavoli rossi ' volano sul 2 - 0 nella prima frazione di gioco grazie alle reti di ...L'Ucraina la spunta sul finale, termina 1 - 0 contro la Romania, il match valevole per la seconda giornata degli21. Primo tempo a ritmi alti e con diverse occasioni da rete per entrambe le formazioni. Bene la Romania nella prima parte con la chance sprecata da Monteanu al quinto minuto di gioco e ...L' Ucraina vince sul finale contro la Romania , termina 0 - 1 la seconda giornata valevole per i gironi dell' Europeo21. All'88esimo Bragaru arriva bene sulla linea della porta, calcia, e una deviazione di Dican consente il vantaggio. Si conferma in vetta al girone l'Ucraina con bottino pieno, la Romania ...

Le formazioni ufficiali di Spagna-Croazia, gara valida per la seconda giornata dei gironi degli Europei Under 21 ...Il trequartista del Milan al 76' della seconda gara della fase a girone degli Europei Under 21 ha avuto la chance di segnare per la sua nazionale ...