Europei Under 21 | pronostico e quote di Norvegia - Francia

Superata l'Italia al termine di una gara chiusa tra le polemiche, la Francia cerca di staccare il pass qualificazione ai quarti degli21 già alla seconda giornata del girone. Per farlo, i Bleus dovranno avere la meglio della Norvegia, sconfitta all'esordio dalla Svizzera nell'altra sfida del Gruppo D, e chiamata a fare ...L'ex calciatore Massimo Mauro , nel corso di un'intervista concessa a 'La Stampa', ha commentato gli errori arbitrali commessi durante la gara d'esordio agliU21 dell' Italia contro la Francia : ' La Goal Line Technology è un'invenzione più antica del Var, è scandaloso che non ci fosse perché altrimenti la partita sarebbe finita in parità. Si ...Le formazioni ufficiali di Portogallo - Olanda, sfida valida per il secondo turno del Gruppo A degli21 2023. Partita già fondamentale per la compagine lusitana, che dopo essere stata sconfitta per 2 - 0 contro la Georgia all'esordio, ora si trova spalle al muro. Bisogna vincere contro ...

Clamorosa decisione della UEFA dopo lo scandalo di Italia-Francia agli Europei Under 21 senza VAR Sport Fanpage

Scende in campo domani sera l’Italia di Mister Nicolato per prendersi la permanenza agli Europei Under 21 di Calcio. La partita con la Svizzera è decisiva. O dentro o fuori. L’incontro perso con la ...La finale è Italia-Spagna. Marco Cassetta e Giulia Sussarello contenderanno la medaglia d'oro di padel degli European Games alle teste di serie numero uno del torneo Noa Canovas e ...