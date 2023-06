Europei Under 21 2023 | combinazioni girone D | Italia obbligata a vincere o spettro “biscotto”

(Di sabato 24 giugno 2023) Due partite alla fine delD degli21e si fa dura per l’: ecco dunque lee gli scenari per gli azzurrini di Nicolato a 180? dal termine. Emerge evidente l’obbligo dicontro la Svizzera, altrimenti sarà inevitabile, o quasi, salutare la competizione e la possibilità di giocare le prossime Olimpiadi. Dopo il ko contro la Francia, infatti, gli azzurrini devono rimettersi in carreggiata con tre punti contro gli elvetici, raggiungendoli così in classifica e con lo scontro diretto a favore. A quel punto, basterà una vittoria contro la Norvegia per essere primi o secondi nel, o un pareggio in caso di risultato analogo (o sconfitta) degli svizzeri contro i francesi all’ultima giornata, a patto in ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata dei Campionati21 CLUJ NAPOCA - Domenica 25 giugno, alla Cluj Arena di Cluj Napoca, in Romania, l'Italia ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e streaming di Portogallo - Olanda, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli21 2023 . La compagine lusitana, dopo la clamorosa sconfitta rimediata nella gara d'esordio contro i padroni di casa della Georgia, hanno assolutamente bisogno di vincere per alimentare ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Georgia - Belgio, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli21 2023 . Dopo la clamorosa vittoria conquistata nella gara d'esordio contro il Portogallo, i padroni di casa vanno a caccia di un nuovo successo per staccare il pass per i quarti di ...

La probabile formazione dell'Italia U21 per la gara contro la Svizzera, valida per la seconda giornata dell'Europeo U21 ...Intervenuto a "TMW Radio", Paolo Ghisoni, direttore de "La Giovane Italia", parla di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Juventus e della nazionale ...