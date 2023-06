Europei U21 | Spagna e Ucraina ok | Girone A in bilico | CLASSIFICHE

(Di sabato 24 giugno 2023) Unancora ine uno in cui (quasi) tutto è già deciso. La seconda giornata degliU21 si apre con i verdetti delA e delB che risultano essere simili nel raggruppamento e diametralmente opposti se confrontati con l’altro. NelA due pareggi, quello fra Georgia e Belgio per 2-2 e quello fra Portogallo e Olanda per 1-1. Situazione di classifica ancora aperta e totalmente in. Definito il passaggio del turno dalB. L’ha superato 0-1 la Romania, la1-0 la Croazia. Le due squadre, appaiate a 6 punti, si giocheranno la prima posizione nell’ultima gara del. Risultati Sabato 24 giugno Georgia-Belgio 2-2 Portogallo-Olanda ...

Spagna U21 - Croazia U21 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo B degli Europei U21.Secondo successo consecutivo per la Spagna agli Europei U21. Dopo la netta vittoria ottenuta nella partita d'esordio contro i padroni di casa della Romania, agli spagnoli è bastata la rete messa a seg ...