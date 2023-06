Europei U21 2023 | Brobbey risponde ad Almeida | termina 1-1 tra Portogallo e Olanda

Le pagelle e il tabellino di Portogallo - Olanda , match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli2023 , in cui le due squadre non sono andare oltre un pareggio per 1 - 1 che non accontenta nessuno. All'iniziale vantaggio dei lusitani firmato da André Almeida ha risposto nel finale la ...Dopo la sconfitta nella gara di esordio contro la Francia, domenica alle 18 l' Italiascenderà in campo contro la Svizzera per la seconda giornata del gruppo D degli. 'Ci aspetta una gara complicata contro un avversario forte - ha dichiarato il ct azzurro Nicolato nella ...Il difensore della Nazionale Italiana, Giorgio Scalvini , alla vigilia della sfida degli2023 contro la Svizzera , ha parlato in conferenza stampa insieme al ct Paolo Nicolato: 'Con la Francia era la prima partita dell'Europeo e ci stava che bisognava spezzare la tensione, ma ...

Georgia U21-Belgium U21 1-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Portogallo U21 - Olanda U21 1-1 highlights e gol: ecco le principali immagini e i gol del match della seconda giornata del Gruppo A.Riascolta Bentornati nel Medioevo di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.