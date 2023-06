Euro U 21 | Nicolato ' trasformiamo la nostra rabbia in energia'

(Di sabato 24 giugno 2023) "Non vogliamo pensare alla partita di due giorni fa. Anzi, vogliamo trasformare quellain, per inseguire la rivincita". L'Italia Under 21 di Paolo, domani contro la Svizzera, ...

... considerando il preciso momento storico e dopo i riscatti obbligatori da oltre 40 milioni di, ...firma col Newcastle) pronto a cambiare maglia tra i calciatori presenti nel gruppo del Ct..."Siamo sereni - ha aggiunto, preannunciando qualche cambio di formazione anche in forza degli impegni ravvicinati - perchè sappiamo di aver lavorato tanto e bene, facendo tutto quello che ...... al debutto, hanno superato la Norvegia ma, nonostante la classifica del girone D dica altro, gli azzurri disul tabellone Snai partono nettamente favoriti. approfondimento2024, ...

Euro U21: in arrivo Var da quarti, Nicolato: 'Era meglio subito' Agenzia ANSA

(ANSA) - CLUJ-NAPOCA, 24 GIU -