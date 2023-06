Estate 2023 | non si arresta l’ondata dei rincari nel settore del turismo

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 giugno 2023) Un’salatissima. Infatti non sideineldel, con prezzi e tariffe che continuano a salire a ritmo vertiginoso rendendo sempre più costoso organizzare le vacanze estive. Lo denuncia il Codacons, che snocciola i numeri sugli aumenti che stanno interessando il comparto dei viaggi. Per quanto riguarda gli alloggi, le tariffe salgono in media del 13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. Lo studio del Codacons attesta come siano le città d’arte e le località balneari quelle che fanno segnare veri e proprirecord. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del +53% rispetto allo scorso anno. ...