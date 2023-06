Espace | spazio del futuro

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo la presentazione a marzo 2023, la Nuova Renaultè ora pronta per essere acquistata. Ultimo arrivato (siamo alla sesta generazione), questo modello è un mix di eleganza e potenza davvero interessante. Disponibile a 5 o 7 posti, la Nuovafa dell'eleganza un punto di forza, così come della tecnologia e della sicurezza. A rendere poi ancora più appetibile, il tetto panoramico di oltre un metro quadrato che regala grande visibilità all'esterno e tanta luce all'interno dell'abitacolo. Rispetto alla versione precedente, questarisulta più compatta e anche più leggera, qualità che si sentono durante la guida. Nuovoè dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid super efficiente da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante in conformità con le normative (4,6l /100 km) consente un'autonomia ...

