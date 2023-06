“Escluso dalla politica fino al 2034” Il processo contro Bolsonaro

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 giugno 2023) Cuba, un paese che vive sotto l’escalation della repressione e della tortura L’Ong Prisoners Defenders (PD) ha contato 17 nuovi prigionieri politici a Cuba, per un totale di 1.037. La maggior parte della lista corrisponde a persone condannate per la loro partecipazione alle proteste antigovernative dell’11 luglio 2021. Tra loro ci sono 35 minori, 18 dei quali sono perseguiti o sono già stati condannati per “sedizione”. La pena media di questi minori è di 5 anni, “una punizione in media superiore a quella subita, prima dell’11 luglio, dagli adulti in carcere politico”. “Solo negli ultimi 12 mesi abbiamo confermato e aggiunto alla nostra lista 246 nuovi prigionieri politici a Cuba”. L’organizzazione con sede a Madrid assicura inoltre che i prigionieri di coscienza hanno subito “condanne giudiziarie senza alcuna supervisione giudiziaria o difesa legale, in flagrante violazione del diritto ...