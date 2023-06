Eros Ramazzotti | la dedica a Dalila Gelsomino | “La vita è bella come te”

(Di sabato 24 giugno 2023) Il cantante ha ritrovato la serenità sentimentale al fianco della 34enne ex modella e organizzatrice di eventi, che sarebbe al suo fianco da dicembre 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Nello stesso giorno la figlia di Michelle Hunziker edha fatto sulla sua pelle anche altri tattoo, alcuni contro gli hater, per ricordare a se stessa quanto vale, quanto ognuno sia ...... vicino al gomito, il musetto del suo amato gatto Saba, ma ha anche la scritta 'Oggi da Parigi, je t'aime' copiata da una cartolina che le inviò tanti anni fa il papà. E' dedicato ...Fotogallery - Vip a Milano, ecco chi è finito nel mirino dei paprazzi 30 CANDELINE Fotogallery - Diletta Leotta festeggia il compleanno di Loris Karius INNAMORATI Fotogallery -in ...

Eros Ramazzotti se n'è andato: 'Lo ha fatto per lei' | La struggente notizia appena arrivata - Metropoli Notizie

Aurora Ramazzotti ha fatto ben quattro nuovi tatuaggi molto particolari, ha scelto di farsi disegnare scritte: guarda ...Aurora Ramazzotti è pazza d'amore per Cesare, il figlio suo e di Goffredo Cerza nato il 30 marzo. Al bebè ha persino dedicato un tatuaggio, che sfoggia sui social in uno scatto in bianco e nero. "Cuor ...