Eros Ramazzotti | la dedica a Dalila Gelsomino | “La vita è bella come te”

Oltre a questo, Aurora ha diversi tatuaggi: le iniziali dei suoi genitori,e Michelle Hunziker, sulla schiena, una rosa al contrario sul braccio, la scritta " ma il tuo sorriso ...Aurora, figlia di Michelle Hunziker e, dimostra una determinazione senza limiti. Nonostante sia una mamma a tempo pieno del piccolo Cesare Augusto, riesce a trovare energie ...Nuovo tatuaggio per Aurora. La giovane conduttrice, figlia die Michelle Hunziker, ha deciso di regalarsi un inedito disegno sulla pelle. Una scritta che nasconde una dedica dolcissima e che è piaciuta subito ai suoi follower. Dallo scorso marzo ...

Eros Ramazzotti in Messico con Dalila Gelsomino: “La vita è bella come te” TGCOM

La decisione di Aurora di farsi incidere questo tatuaggio è un segnale forte di autodeterminazione e di volontà di non farsi influenzare dalle critiche e dai commenti negativi. Con il suo gesto, spera ...Eros Ramazzotti ormai non si nasconde più, neanche agli occhi della ex moglie Michelle Hunziker, con la quale ha un rapporto speciale. La showgirl Michelle Hunziker da quando ha chiuso la relazione co ...