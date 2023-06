Eros Ramazzotti beccato con lei | ormai non si nasconde più

Leggi su tvzap

(Di sabato 24 giugno 2023) Personaggi TV. Il cantautore, che ad ottobre compierà 60 anni, è statoin Messico in compagnia di una bella e giovane ragazza. Nelle sue stories Instagram ha scritto “La vita è bella come te” pubblicando qualche raro scatto insieme. Scopriamo chi è la sua nuova fiamma di 25 anni più giovane. Leggi anche:, il lutto è straziante: “Sono profondamente scosso” Leggi anche:, gaffe imbarazzante su Instagram: cos’è successonon sipiù Una lunga vacanza in Messico pere Dalila Gelsomino, dove lei vive dal 2016. Da una parte lei posta foto in bikini che lasciano trasparire le sue forme, ...