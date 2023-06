Eredità | aver ricevuto soldi in vita modifica la quota legittima | vediamo tutti i casi e cosa dice la legge

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 24 giugno 2023) Ricevereo beni da vivo ha delle importanti conseguenze sull’, non solo per se stessi ma anche per gli altri aventi diritto. La successione dell’segue delle regole molto precise, affinché il trasferimento del patrimonio del defunto avvenga in maniera corretta. Esistono degli strumenti legali per anticipare la divisione dell’(ilovetrading.it)Le quote legittime spettanti ai parenti più stretti possono esserete quando si è ancora in, attrso la donazione oppure il cd. anticipo dicon acconto. In ogni caso, tali operazioni possono essere compiute solo rispettando determinati limiti e senza pregiudicare le quote dilegittime. L’acconto dellaereditaria è ...