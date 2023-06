Equitazione | Nations Cup Dressage Rotterdam 2023 | la Francia vince l’evento in Olanda

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Asi è conclusa, con la giornata finale, un’altra tappa dellaCup di, tenutasi sui campi di gara olandesi. Due erano i contest in programma: il Grand Prix Special e il Grand Prix Freestyle. Ecco come sono andate le cose. Grand Prix Special Non c’erano italiani e non c’era il team azzurro, di conseguenza in gara. Are, con un punteggio di 75.575%, è stata l’olandese Emmelie Scholtens su Indian Rock, mentre in seconda e terza piazza si sono sistemati – rispettivamente – la francese Pauline Basquin (su Pauline Basquin, con 73.468%) e il britannico Andrew Gould (su Indrigo, con 72.170%). Grand Prix Freestyle Il francese Morgan Barbancon, in sella ad Habana Libre A, si classifica al primo posto con 79.820% anticipando il connazionale Corentin Pottier, al secondo posto su Gotilas du Feuillard ...