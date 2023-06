Equitazione | Eventing Nations Cup Strzegom 2023 | Italia sesta dopo la prova di cross country

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) A, in Polonia, va avanti laCupdila primadi ieri di dressage, oggi è stata la volta del. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. In testa c’è sempre l’Olanda, che con 116,6 penalità, comanda la classifica, ampiamente davanti agli Stati Uniti, secondi a quota 141,6 penalità; mentre in terza piazza risale l’Austria che si attesa a 144,1 penalità. L’invece, con Emiliano Portale, Mattia Luciani, Fosco Girardi e Pietro Majolino, ha recuperato una posizione salendo dal settimo posto di ieri al sesto posto di oggi (232,4 penalità). Caduta libera della Germania: i tedeschi infatti,la prima posizione di ieri nel dressage, oggi hanno pagato ...