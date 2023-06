Entry list Wta Palermo 2023 | partecipanti ed italiane presenti

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) L’del torneo Wta 250 di. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in terra rossa del capoluogo siculo. Daria Kasatkina è la stella di un torneo che si preannuncia spettacolare, con al via anche l’ex top-5 Elina Svitolina. Protagoniste anche tante azzurre, ben cinque quelle ammesse di diritto: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Lucrezia Stefanini con ogni probabilità riuscirà ad entrare in tabellone e poi ci saranno le wild cards. Di seguito l’completa del torneo Wta 250 di. TUTTE LECALENDARIO ATPCALENDARIO WTAWTA 250 ...