Entry list Atp Newport 2023 | partecipanti ed italiani presenti

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) L’del torneo Atp 250 di. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in erba della cittadina del Rhode Island. Manifestazione sempre particolare, con pochi big e tanti speciai dei campi in erba che provano ad ottenere gli ultimi punti anche dopo Wimbledon. Tanti statunitensi, ma anche australiani al via. Tommy Paul è l’unico top-30 presente al momento della chiusura delle iscrizioni. Di seguito l’completa del torneo Atp 250 di. TUTTE LECALENDARIO ATPCALENDARIO WTAATP 2501 Tommy Paul 15 2 Ugo Humbert 37 3 ...