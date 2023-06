Emma e Mengoni | dei fan si sentono male durante il concerto | come hanno reagito

Leggi su biccy

(Di sabato 24 giugno 2023) L’emozione, la stanchezza, le ore passate in piedi probabilmente a stomaco vuoto, la scarsa idratazione e perché no anche il caldo torrido: capita spesso che qualche fan – a causa di tutto questo – si sentaunMarrone e Marcone sanno qualcosa. La scorsa estate la cantante –l’esibizione di Ogni volta è così alevento Una Nessuna Centomila che si è tenuto a Campovolo – è stata costretta a interrompersi per far soccorrere una ragazza. “Ferma, ferma, ferma, ferma! Oh! Oh! Portatelo a prendere aria, scusate! Voi che siete forti cercate di aiutare la sicurezza, grazie ragazzi. Ci siamo? Posso andare ora? Ve la rifaccio meglio, dai!”. Il fatto si è ripetuto anche pochi giorni fa al Tezenis Summer Festival. “Stop, ...