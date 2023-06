' ' Emilia - Romagna Tennis Cup' ' | Muller | sapore di successo in Emilia!

O ancora per le Sardine, che nel 2020 hanno scongiurato l'avanzata leghista inma che oggi sono scomparse dal dibattito pubblico (anche se si può poi discutere di quanto l'onda lunga ...Alexandre Muller è il trionfatore della seconda edizione dell'"Tennis Cup" , torneo ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regionesui campi del Tc President a Montechiarugolo (Parma). L'Italia rimanda ...Tutto pronto per il concertone di solidarietà "Italia Loves", organizzato alla Rcf Arena di Campovolo per raccogliere fondi per la ricostruzione post alluvione in. 40mila gli spettatori previsti per un incasso già raggiunto di 1,8 milioni , che saranno destinati al settore della cultura, a scuole e biblioteche. Ma l'obiettivo è di arrivare a "3 ...

"Italia Loves Romagna - Il concerto", 18 cantanti per aiutare i territori colpiti dall'alluvione Io Donna

Alexandre Muller è il trionfatore della seconda edizione dell’'Emilia-Romagna Tennis Cup' , torneo ATP 125 organizzato da Master Group Sport ...Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per un biker caduto in località Seghettina (comune di Bagno di Romagna). L’uomo, 71enne e residente a Forlì , si trovava all’interno del ...