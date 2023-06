È possibile prevenire la perdita dell’acuità visiva?

Leggi su velvetmag

(Di sabato 24 giugno 2023) L’acuitàè la capacità di una persona di distinguere chiaramente le cose che vede. Misura quanto l’occhio è in grado di percepire in maniera nitida i dettagli ed è qualcosa di fondamentale per una buona qualità della vita. La capacità di leggere, guidare, svolgere compiti di ogni tipo, lavorare, praticare attività ricreative, dipendono in larga misura da una buona acutezza. Una visione chiara permette di eseguire tutte queste attività in modo accurato e sicuro, migliorando la produttività e l’efficienza, garantendo l’indipendenza ed evitando potenziali pericoli. Acuitàcome prevenirla Con il passare degli anni l’acuitàdiminuisce Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, oltre l’80% delle persone con più di 60 anni ...