È lei la donna più vecchia del Mondo | non immaginerete mai la sua età

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 24 giugno 2023) Sapete quanti anni ha lapiù anziana del? Quando lo saprete resterete a bocca aperta, non lo immaginereste mai! Entriamo nel campo dei numeri da record senza ombra di dubbio, quando parliamo dell’età di questa signora la cui storia sta facendo il giro del. Per lei sembra che non esistano confini né ostacoli, la sua storia ha davvero dell’incredibile. Quanti anni ha lapiùdel? Grantennistoscana.itL’argomento è la longevità, e più nello specifico il caso dei cosiddetti ultracentenari. Passare la soglia dei cento anni è chiaramente un riferimento generico per indicare coloro che hanno delle vite molto lunghe, ma nel caso di questail tetto è stato superato di gran lunga. Longevità da record, il caso della famiglia sarda Gli ...