E' guerra civile in Russia | la Wagner controlla Rostov e punta a Mosca | In 25mila pronti a morire Putin alla Nazione | Il tradimento sarà punito

(Di sabato 24 giugno 2023) E’aperta intra le forze mercenarie del gruppoe il Cremlino . All’alba il gruppo di miliziani guidato da Evgeny Prigozhin ha lasciato il teatro di combattimento in Ucraina ed è entrato in territorio russo prendendo il controllo di tutti i siti militari nella città di-sul-Don, la più grande città dellameridionale e punto chiave dell’offensiva di...

leggi anche Cosa sta succedendo in Russia, lain diretta: quali conseguenze Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Yevgeny Prigozhin, chi è e quanto guadagna l'imprenditore che ...Un copione che si ripete da quando è iniziata la: brevi cessate il fuoco che si concludono con nuovi spargimenti di sangue e che poi vengono riattivati solo per pochi giorni. Periodi in ...A fare il punto della situazione, dopo l'inizio della '' nel Paese governato da Putin, è il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani . 'Stiamo seguendo con grande attenzione da ieri ...

RUSSIA, LA DIRETTA - Wagner contro Mosca: "La guerra civile è iniziata". Media: "Scontri a Rostov". Reuters ... Il Fatto Quotidiano

Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...Il terremoto politico a Mosca può avere effetti a distanza. La preoccupazione maggiore ucraina è che la Russia, per distrarre l'attenzione, intensifichi gli attacchi sui civili ...