È guerra civile in Russia | la Wagner controlla Rostov e punta a Mosca | In 25mila pronti a morire Putin alla Nazione | Il tradimento sarà punito

(Di sabato 24 giugno 2023) E’aperta intra le forze mercenarie del gruppoe il Cremlino . All’alba il gruppo di miliziani guidato da Evgeny Prigozhin ha lasciato il teatro di combattimento in Ucraina ed è entrato in territorio russo prendendo il controllo di tutti i siti militari nella città di-sul-Don, la più grande città dellameridionale e punto chiave dell’offensiva di...

La, i russi uccidevano altri russi, i fratelli uccidevano altri fratelli. I vari avventurieri politici hanno tratto vantaggio da questa situazione. Noi non permetteremo la ripetizione ...Il presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato al telefono con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, informandolo della situazione nel Paese in relazione a un tentativo di ribellione armata. ...Gli abitanti della città russa di Rostov sul Don si sono svegliati increduli con i carri armati per le strade, la paura è quella di un'escalation che porti a una. le immagini ...

Guerra Ucraina Russia. Wagner: “Guerra civile iniziata”. Truppe Prigozhin verso Mosca LIVE Sky Tg24

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato al telefono con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, informandolo della situazione nel Paese in relazione a un tentativo di ribellione armata.La compagnia mercenaria varca il confine russo. Il suo comandante, Prigozhin, annuncia di aver preso il controllo dei siti militari della ...