È come se ci fosse il muro di Berlino Ancora una gaffe per Schlein al Pride

Che sapessero che il CEO dell'azienda, Stockton Rush ,già morto I dubbi crescono alimentati ...includono 'disponibilità e capacità di lavorare in mare aperto per settimane alla volta..."In Italia per quanto riguarda i diritti èse ciancora il muro di Berlino, ma stiamo dalla parte sbagliata", ha continuato. "L'Italia è tra i Paesi più retrogradi, noi non vogliamo un'...Milano, 24 giugno 2023 "In Italia, per quanto riguarda i diritti, èse ciancora il muro di Berlino, ma stiamo dalla parte sbagliata, quella dei Paesi più retrogradi". Così la segretaria Pd Elly Schlein dal palco del Pride a Milano. "Vogliamo un'Italia ...

Nelle grotte dello Yorkshire come fosse Marte Media Inaf

Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in Beautiful, quando Steffy si ricorda di Finn come reagisce Le anticipazioni ...Ritardi produttivi, scandali legati alla sua star, un imminente reset del suo cineuniverso, eppure il nuovo film DC con Ezra Miller in qualche modo la porta a casa.