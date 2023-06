Dzeko al Fenerbahce | anche sua moglie posa in costume con la nuova maglia

(Di sabato 24 giugno 2023) La compagna dell'attaccante è pronta a seguirlonell'avventura in Turchia come dimostra lo scatto intrigante postato sui social

al, no del Chelsea al prestito di Lukaku, all'Inter serviva aggiungere subito un profilo importante all'attacco. #Thuram, cresce la fiducia dell'#Inter dopo il ritorno di mercoledì ...Dopo gli svincoli die Skriniar, passati rispettivamente ae Psg, l'Inter è pronta ad accogliere i due sostituti sempre a parametro zero: i primi colpi del calciomercato estivo nerazzurro saranno ...Commenta per primo C'era ottimismo, c'era fiducia. Era pronto anche il contratto da 5 anni a circa 4,5 milioni a stagione, ma l'inserimento dell'Inter dopo la cessione aldi Edinha fatto saltare il banco e lasciato il Milan a mani vuote e soprattutto senza il vero obiettivo per completare il reparto offensivo, Marcus Thuram . Il francese rappresentava ...

Otto stagioni e 150 gol: Dzeko lascia l'Italia e va al Fenerbahce Sport Mediaset

'Sky Sport' riferisce dell'interesse dell'Inter per Audero: portiere su cui vi sono anche Bologna, Lazio e Napoli. La Samp chiede 10 milioni ...La dirigenza dell' Inter starebbe pensando ad un nuovo investimento per rinforzare l'attacco del futuro ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Arda Guler, trequartista offen ...