Dzeko al Fenerbahce | anche sua moglie posa in costume con la nuova maglia

(Di sabato 24 giugno 2023)

Nel frattempo ha salutato il club nerazzurro Edin, che si è accasato a parametro zero alcon un contratto di due stagioni. Anche Joacquin Correa potrebbe lasciare i nerazzurri nella ...al, no del Chelsea al prestito di Lukaku, all'Inter serviva aggiungere subito un profilo importante all'attacco. #Thuram, cresce la fiducia dell'#Inter dopo il ritorno di mercoledì ...Dopo gli svincoli die Skriniar, passati rispettivamente ae Psg, l'Inter è pronta ad accogliere i due sostituti sempre a parametro zero: i primi colpi del calciomercato estivo nerazzurro saranno ...

Otto stagioni e 150 gol: Dzeko lascia l'Italia e va al Fenerbahce Sport Mediaset

Il Fenerbahce ha annunciato, in via ufficiale, l’arrivo di Edin Dzeko dall’Inter. L’attaccante serbo ha firmato un contratto che lo legherà al club turco per i prossimi due anni, e percepirà un ingagg ...'Sky Sport' riferisce dell'interesse dell'Inter per Audero: portiere su cui vi sono anche Bologna, Lazio e Napoli. La Samp chiede 10 milioni ...