Due cose non tornano | il sospetto di Mieli | che succede in Russia

(Di sabato 24 giugno 2023) Servirà tempo per capire effetti e implicazioni del tentativo di colpo di Stato inguidato dal capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, fermato da un compromesso in extremis con i carri armati alle porte di Mosca e il Paese a un passo dalla guerra civile. Paolointerviene a In onda, su La7, per commentare una giornata che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. "Mettiamo bene in chiaro come è iniziata questa giornata, con Prigozhin che ha detto che i motivi dell'aggressione russa all'Ucraina sono tutte balle, non era vero che la Nato stava attaccando e non era vero che gli ucraini stavano bombardando il Donbass", afferma l'ex direttore del Corriere della sera. L'insurrezione del gruppo Wagner infatti è stata preceduta dall'ennesimo attacco del suo leader che ha messo in dubbio la propaganda di Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. È ...