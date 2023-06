Due arresti dei carabinieri nel Sannio per rapina

domiciliari pernapoletani accusati di essere gli autori di una rapina effettuata nell'ottobre del 2022 nel parcheggio del supermercato Iperuniverso di San Giorgio del Sannio . A dare ...uomini trovati in possesso delle quantità più elevate di droga sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e uno deianche per la ...I quattro sospetti arrestati - il proprietario del ristorante, il manager eazionisti - sono accusati di "aver provocato un grave incidente per negligenza", ed è in corso un'indagine penale, ha ...

Due arresti in aeroporto durante i controlli della polizia frontiera CataniaToday

I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vincenzo Puca e Mirko russo, di 37 e 21 anni. Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono ...Manette anche per tre latinos presi in flagranza per aver derubato un’anziana in strada Convalida dell’arresto e 3 anni di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma a carico di 2 ragazzi ...