Donne d’Ucraina | Monica Perosino a TPI | “Sono il collante sociale che tiene unito il Paese in guerra”

(Di sabato 24 giugno 2023) Il suo è un romanzo-verità e la prima protagonista è ovviamente l’Ucraina. Ci racconta il momento in cui ha capito o, come scrive, ha “sentito” cos’è questo?«Ho avuto varie epifanie, grazie al privilegio giornalistico di essere stata in Ucraina sia prima che dopo lo scoppio della. Nella capitale Kiev ho parlato con i giovani figli di Euromaidan, quando all’invasione ancora non credeva nessuno, nemmeno io. Ho incontrato le “babushke” (letteralmente “le nonne”, ndr) nell’oblast di Chernihiv, vicino ai confini con Russia e Bielorussia, e poi la popolazione russofona – non russofila – di Kharkiv. Ho toccato con mano tradizione e futuro di unche convive da un anno con un conflitto e che il 24 febbraio 2022 ha subito un’invasione su larga scala». E la popolazione russofila?«L’ho cercata ma non l’ho trovata. Ho incontrato ...